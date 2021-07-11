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Літній водій в’їхав у натовп в Австрії, постраждали 13 людей

Неділя, 11 липня 2021, 20:50
Літній водій в’їхав у натовп в Австрії, постраждали 13 людей

Автомобіль врізався в натовп на недільному ринку в австрійському місті Санкт-Флоріан біля Лінца, в результаті чого постраждали 13 осіб, щонайменше троє з них серйозно.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Der Standard.

Машина в’їхала в ярмарковий кіоск та людей, що зібрались біля нього.

За кермом перебував літній водій у віці 87 років. Поки не зрозуміло, чому він втратив контроль над автомобілем.

Водій, що спричинив наїзд, також опинився серед постраждалих.

Роботи з прибирання наслідків аварії все ще тривають, але правоохоронці і пожежники завершили своє втручання на місці події. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Австрія
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