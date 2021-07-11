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Пожилой водитель въехал в толпу в Австрии, пострадали 13 человек

Воскресенье, 11 июля 2021, 20:50
Пожилой водитель въехал в толпу в Австрии, пострадали 13 человек

Автомобиль врезался в толпу на воскресном рынке в австрийском городе Санкт-Флориан у Линца, в результате чего пострадали 13 человек, по меньшей мере трое из них серьезно.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Der Standard.

Машина въехала в ярмарочный киоск и людей, которые собрались возле него.

За рулем находился пожилой водитель в возрасте 87 лет. Пока не понятно, почему он потерял контроль над автомобилем.

Водитель, который осуществил наезд, также оказался среди пострадавших.

Работы по уборке последствий аварии все еще продолжаются, но правоохранители и пожарные завершили свое вмешательство на месте происшествия.

Темы: Австрия
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