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Вибори у Болгарії: шоумен мінімально відстає від партії влади

Неділя, 11 липня 2021, 22:03

Екзит-поли, проведені під час дострокових парламентських виборів у Болгарії, фіксують мінімальний розрив між партією експремєра Бойка Борисова ГЕРБ та новачком болгарської політики – партією "Є такий народ" шоумена та музиканта Слави Тріфонова.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Bulgarian News Agency.

У порівнянні з попередніми виборами, що пройшли 4 квітня, коаліція експрем’єра Борисова ГЕРБ-СДС дещо погіршила свої результати. Екзит-поли дають їм 22-23%, тоді як у квітні за них віддали голоси 25,7% болгарських виборців.

Натомість зросла підтримка партії "Є такий народ". У квітні вони отримали 17,4%, то як зараз екзит-поли віддають їм 21,5-23%.

До парламенту також проходять Болгарська соціалістична партія, коаліція "Демократична Болгарія", (обидві по 14-15%), Рух за права та свободи (11-12%) та  партія "Встати! Мафія геть" (5%).

Нагадаємо, за результатами попередніх виборів жодна з партій не стала підтримувати кандидата від ГЕРБ – ця партія з невеликими перервами знаходиться при владі у Болгарії з 2009 року.

Натомість, опозиційним партіям не вдалося домовитися про формування коаліції.

Про політичну кризу у Борлгарії - читайте у статті "Шанс для проросійського президента: що змінять дострокові вибори у Болгарії".

Теми: Болгарія


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