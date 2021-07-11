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Выборы в Болгарии: шоумен минимально отстает от партии власти

Воскресенье, 11 июля 2021, 22:03
Выборы в Болгарии: шоумен минимально отстает от партии власти

Экзит-полы, проведенные во время досрочных парламентских выборов в Болгарии, фиксируют минимальный разрыв между партией експремера Бойко Борисова ГЕРБ и новичком болгарской политики - партией "Есть такой народ" шоумена и музыканта Славы Трифонова.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bulgarian News Agency.

По сравнению с предыдущими выборами, прошедшими 4 апреля, коалиция експремьера Борисова ГЕРБ-СДС несколько ухудшила свои результаты. Экзит-полы дают им 22-23%, тогда как в апреле за них отдали голоса 25,7% болгарских избирателей.

Зато выросла поддержка партии "Есть такой народ". В апреле они получили 17,4%, то как сейчас экзит-полы отдают им 21,5-23%.

В парламент также проходят Болгарская социалистическая партия, коалиция "Демократическая Болгария, (обе по 14-15%), Движение за права и свободы (11-12%) и партия "Встать! Мафия вон" (5%).

Напомним, по результатам предыдущих выборов ни одна из партий не стала поддерживать кандидата от ГЭРБ - это партия с небольшими перерывами находится у власти в Болгарии с 2009 года.

В свою очередь, оппозиционным партиям не удалось договориться о формировании коалиции.

О политическом кризисе в Борлгарии - читайте в статье "Шанс для пророссийского президента: что изменят досрочные выборы в Болгарии".

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Темы: Болгария
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