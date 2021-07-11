Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Выборы в Болгарии: шоумен минимально отстает от партии власти

Воскресенье, 11 июля 2021, 22:03

Экзит-полы, проведенные во время досрочных парламентских выборов в Болгарии, фиксируют минимальный разрыв между партией експремера Бойко Борисова ГЕРБ и новичком болгарской политики - партией "Есть такой народ" шоумена и музыканта Славы Трифонова.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bulgarian News Agency.

По сравнению с предыдущими выборами, прошедшими 4 апреля, коалиция експремьера Борисова ГЕРБ-СДС несколько ухудшила свои результаты. Экзит-полы дают им 22-23%, тогда как в апреле за них отдали голоса 25,7% болгарских избирателей.

Зато выросла поддержка партии "Есть такой народ". В апреле они получили 17,4%, то как сейчас экзит-полы отдают им 21,5-23%.

В парламент также проходят Болгарская социалистическая партия, коалиция "Демократическая Болгария, (обе по 14-15%), Движение за права и свободы (11-12%) и партия "Встать! Мафия вон" (5%).

Напомним, по результатам предыдущих выборов ни одна из партий не стала поддерживать кандидата от ГЭРБ - это партия с небольшими перерывами находится у власти в Болгарии с 2009 года.

В свою очередь, оппозиционным партиям не удалось договориться о формировании коалиции.

О политическом кризисе в Борлгарии - читайте в статье "Шанс для пророссийского президента: что изменят досрочные выборы в Болгарии".

Темы: Болгария
powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, обновленоОПЗЖ возобновила памятник дружбы народов Украины и России, но его тут же снесли

Дело катеров от "Кузни на Рыбальском": генерала Павловского арестовали

Украина готовится к вспышке COVID из-за штамма вируса "Дельта"

В ЕС считают "очень вероятным", что потребуется третья доза вакцины – СМИ

документ, обновлено от 11:01Зеленский созвал внеочередное заседание ВР: рассмотрят легализацию каннабиса

COVID-вакцина Pfizer стала доступной для всех желающих в центрах вакцинации

Все новости...
Болгария
Болгария досрочно выбирает парламент
Коронованного "вора в законе" из Украины задержали в Болгарии
Уровень цен в ЕС: Дания – самая дорогая, Румыния и Болгария – самые дешевые
Последние новости
16:16
"Доступной ипотеки" уже выдали на 470 миллионов
15:51
В Таиланде будут смешивать вакцины Sinovac и AstraZeneca для лучшей защиты против COVID-19
15:38
В центре Киева начали сносить модернистский фасад "Цветов Украины"
15:35
Литва дополнительно усилит армией границу с Беларусью из-за ситуации с мигрантами
15:32
Часть Украины накроют грозы, на остальной территории будет жара
15:23
В Молдове посчитали 100% протоколов: уверенно победила партия Санду
14:58
таблицаТри четверти украинцев не доверяют партиям
14:53
Ученые обнаружили механизм, который может помочь остановить метастазы в онкобольных
14:50
фото, обновленоОПЗЖ возобновила памятник дружбы народов Украины и России, но его тут же снесли
14:39
Дело катеров от "Кузни на Рыбальском": генерала Павловского арестовали
Все новости...