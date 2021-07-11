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Литва офіційно відмовила Білорусі у видачі Тихановської

Неділя, 11 липня 2021, 22:23

Білорусь отримала відмову від Литви на запит про видачу опозиціонерки, суперниці Олександра Лукашенка на виборах Світлани Тихановської.

Джерело: генпрокурор Білорусі Андрій Швед в ефірі телеканалу "Білорусь 1", повідомляє БЕЛТА

Пряма мова: "Що стосується партнерів з інших країн, то ми направили і надсилаємо відповідні документи. Поки реакції не спостерігаємо, за винятком громадянки Тихановської. Дійсно, надійшли документи, вже офіційно можу підтвердити, про відмову Литви в її видачі, але в них немає ніякої мотивування, на підставі чого вони нам відмовили – тобто правових підстав ми в цьому не побачили".

Деталі: За словами генпрокурора, Білорусь вживає всіх можливих правових заходів, щоб "ці злочинці" (опозиціонери, проти яких у Білорусі порушено кримінальні справи – ред.) були їй видані іншими країнами.

"У нас дуже хороші результати роботи в цьому напрямку з російськими колегами, за що ми їм дуже вдячні", – сказав він.

Передісторія:

  • Тихановська виїхала до Литви 11 серпня 2020 року після того, як самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко розпочав репресії проти протестувальників, які звинуватили його у фальсифікації виборів.
  • У команді опозиціонерки спершу сказали, що кандидатку в президенти вивезла з країни білоруська влада.
  • Згодом з’явилося відеозвернення Тихановської, в якому вона заявила, що це її власне рішення

Читайте також: Тихановська про Майдан, Путіна і Крим. Українське інтерв'ю лідера білоруських протестів



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