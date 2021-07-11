Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Литва офіційно відмовила Білорусі у видачі Тихановської

Неділя, 11 липня 2021, 22:23
Литва офіційно відмовила Білорусі у видачі Тихановської

Білорусь отримала відмову від Литви на запит про видачу опозиціонерки, суперниці Олександра Лукашенка на виборах Світлани Тихановської.

Джерело: генпрокурор Білорусі Андрій Швед в ефірі телеканалу "Білорусь 1", повідомляє БЕЛТА

Пряма мова: "Що стосується партнерів з інших країн, то ми направили і надсилаємо відповідні документи. Поки реакції не спостерігаємо, за винятком громадянки Тихановської. Дійсно, надійшли документи, вже офіційно можу підтвердити, про відмову Литви в її видачі, але в них немає ніякої мотивування, на підставі чого вони нам відмовили – тобто правових підстав ми в цьому не побачили".

Деталі: За словами генпрокурора, Білорусь вживає всіх можливих правових заходів, щоб "ці злочинці" (опозиціонери, проти яких у Білорусі порушено кримінальні справи – ред.) були їй видані іншими країнами.

"У нас дуже хороші результати роботи в цьому напрямку з російськими колегами, за що ми їм дуже вдячні", – сказав він.

Передісторія:

  • Тихановська виїхала до Литви 11 серпня 2020 року після того, як самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко розпочав репресії проти протестувальників, які звинуватили його у фальсифікації виборів.
  • У команді опозиціонерки спершу сказали, що кандидатку в президенти вивезла з країни білоруська влада.
  • Згодом з’явилося відеозвернення Тихановської, в якому вона заявила, що це її власне рішення

Читайте також: Тихановська про Майдан, Путіна і Крим. Українське інтерв'ю лідера білоруських протестів

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Останні новини
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
Усі новини...
Реклама: