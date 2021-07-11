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Литва официально отказала Беларуси в выдаче Тихановской

Воскресенье, 11 июля 2021, 22:23
Литва официально отказала Беларуси в выдаче Тихановской

Беларусь получила отказ от Литвы на запрос о выдаче оппозиционерки, соперницы Александра Лукашенко на выборах Светланы Тихановской.

Источник: генпрокурор Беларуси Андрей Швед в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА

Прямая речь: "Что касается партнеров из других стран, то мы направили и направляем соответствующие документы. Пока реакции не наблюдаем, за исключением гражданки Тихановской. Действительно, пришли документы, уже официально могу подтвердить, об отказе Литвы в ее выдаче, но в них нет никакой мотивировки, на основании чего они нам отказали – то есть правовых оснований мы в этом не увидели".

Детали: По словам генпрокурора, Беларусь принимает все возможные правовые меры, чтобы "эти преступники" (оппозиционеры, против которых в Беларуси возбуждены уголовные дела – ред.) были ей выданы другими странами.

"У нас очень хорошие результаты работы в этом направлении с российскими коллегами, за что мы им очень благодарны", - сказал он.

Предыстория:

  • Тихановская выехала в Литву 11 августа 2020 года после того, как самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко начал репрессии против протестующих, которые обвинили его в фальсификации выборов.
  • В команде оппозиционерки сначала сказали, что кандидатку в президенты вывезли из страны белорусские власти.
  • Впоследствии появилось видеообращение Тихановской, в котором она сказала, что это ее собственное решение.

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