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Вибори у Молдові: партія Санду може отримати конституційну більшість

Неділя, 11 липня 2021, 22:30
Вибори у Молдові: партія Санду може отримати конституційну більшість

За результатами дострокових парламентських виборів у Молдові партія чинної президентки Маї Санду матиме монобільшість у новому парламенті.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на NewsMaker.

Видання цитує результати афтерполу, проведеного у телефонному режимі. Згідно ньому  партія PAS Маї Санду отримує підтримку 55,1% респондентів. Натомість за проросійський блок соціалістів та комуністів на чолі із експрезидентом Ігорем Додоном, готові віддати голоси лише 24% молдаван.

У парламент також проходить партія "Шор" , лідер якої перебуває у міжнародному розшуку через причетність до крадіжки понад мільярда євро , і яка побудувала свою електоральну базу на відвертому підкупі виборців -  за них віддають голоси 8,1% молдаван.

Під питанням проходження до парламенту  блока Ренато Усатого, харизматичного популіста та мера міста Бельць, статки якого колись були пов’язані з Росією – афтерпол дає їм 4,4%, тоді як прохідний бар’єр для політичних блоків становить 7%.

Видання NewsMaker уточнює – дані афтерполу не враховують голосування за кордоном, де найчастіше підтримують сааме Санду. Саме тому її партія може отримати навіть конституційну більшість.

Втім, не врахованими є й голоси діаспори у РФ – вони можуть "врятувати" Усатого, але не зможуть позбавити Санду монобільшості.

Про вибори у Молдові та їх значення для України – читайте у статті "Монобільшість без Зеленського: що змінять для України вибори у Молдові".  

"Українська правда" у Threads

Теми: Молдовавибори
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