Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Вибори у Молдові: партія Санду може отримати конституційну більшість

Неділя, 11 липня 2021, 22:30

За результатами дострокових парламентських виборів у Молдові партія чинної президентки Маї Санду матиме монобільшість у новому парламенті.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на NewsMaker.

Видання цитує результати афтерполу, проведеного у телефонному режимі. Згідно ньому  партія PAS Маї Санду отримує підтримку 55,1% респондентів. Натомість за проросійський блок соціалістів та комуністів на чолі із експрезидентом Ігорем Додоном, готові віддати голоси лише 24% молдаван.

У парламент також проходить партія "Шор" , лідер якої перебуває у міжнародному розшуку через причетність до крадіжки понад мільярда євро , і яка побудувала свою електоральну базу на відвертому підкупі виборців -  за них віддають голоси 8,1% молдаван.

Під питанням проходження до парламенту  блока Ренато Усатого, харизматичного популіста та мера міста Бельць, статки якого колись були пов’язані з Росією – афтерпол дає їм 4,4%, тоді як прохідний бар’єр для політичних блоків становить 7%.

Видання NewsMaker уточнює – дані афтерполу не враховують голосування за кордоном, де найчастіше підтримують сааме Санду. Саме тому її партія може отримати навіть конституційну більшість.

Втім, не врахованими є й голоси діаспори у РФ – вони можуть "врятувати" Усатого, але не зможуть позбавити Санду монобільшості.

Про вибори у Молдові та їх значення для України – читайте у статті "Монобільшість без Зеленського: що змінять для України вибори у Молдові".  

Теми: Молдовавибори


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоВ центрі Києва почали зносити модерністичний фасад "Квітів України"

фото, оновленоОПЗЖ відновила пам'ятник дружби народів України і Росії, але його тут же знесли

Справа катерів від "Кузні на Рибальському": генерала Павловського арештували

Україна готується до спалаху COVID через штам вірусу "Дельта"

В ЄС вважають "дуже ймовірним", що буде потрібна третя доза вакцини – ЗМІ

документ, оновлено від 11:01Зеленський скликав позачергове засідання ВР: розглянуть легалізацію канабісу

Усі новини...
Молдова
Дострокові вибори у Молдові оголосили такими, що відбулися
Санду проти Додона: у Молдові проходять парламентські вибори
США подарують Молдові 500 тисяч доз вакцини Johnson&Johnson через COVAX
Останні новини
16:57
COVID-вакцини Pfizer на всіх охочих в Києві не вистачить – координатор
16:37
Заарештували підозрюваного в організації вбивства президента Гаїті 
16:32
Затверджені Кабміном ще в травні 1,4 млрд грн досі не виділили на Нову українську школу
16:16
"Доступної іпотеки" вже видали на 470 мільйонів
15:51
У Таїланді змішуватимуть вакцини Sinovac і AstraZeneca для кращого захисту проти COVID-19
15:38
відеоВ центрі Києва почали зносити модерністичний фасад "Квітів України"
15:35
Литва додатково посилить армією кордон з Білоруссю через ситуацію з мігрантами
15:32
Частину України накриють грози, на решті території буде спека
15:23
У Молдові порахували 100% протоколів: впевнено перемогла партія Санду
14:58
таблицяТри чверті українців не довіряють партіям
Усі новини...