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Выборы в Молдове: партия Санду может получить конституционное большинство

Воскресенье, 11 июля 2021, 22:30

По результатам досрочных парламентских выборов в Молдове, партия действующей президенткой Маи Санду будет монобольшинство в новом парламенте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Издание цитирует результаты афтерполу, проведенного в телефонном режиме. Согласно ему партия PAS Маи Санду получает поддержку 55,1% респондентов. Зато за пророссийский блок социалистов и коммунистов во главе с експрезидентом Игорь Додон, готовы отдать голоса лишь 24% молдаван.

В парламент также проходит партия "Шор", лидер которой находится в международном розыске за причастность к краже более миллиарда евро, и которая построила свою электоральную базу на откровенном подкупе избирателей - за них отдают голоса 8,1% молдаван.

Под вопросом прохождения в парламент блока Ренато Усатого, харизматичного популиста и мэра города Бэлцы - афтерпол дает им 4,4%, тогда как проходной барьер для политических блоков составляет 7%.

Издание NewsMaker уточняет - данные афтерполу не учитывают голосования за рубежом, где чаще всего поддерживают именно из Санду. Именно поэтому ее партия может получить даже конституционное большинство.

Впрочем, не учтенными есть и голоса диаспоры в РФ - они могут "спасти" Усатого, но не смогут лишить Санду монобильшости.

О выборах в Молдове и их значение для Украины - читайте в статье "Монобильшинство без Зеленского: что изменят для Украины выборы в Молдове".

Темы: Молдовавиборы
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