Тисячі кубинців вийшли на акції протестів

Тисячі кубинців вийшли на вулиці від Гавани до Сантьяго в неділю, незадоволені діями влади під час пандемії коронавірусу.

Джерело: Reuters, AFP

Деталі: Кубинці протестують проти бездіяльності влади під час карантинних обмежень, які тривали місяцями.

Соціальний гнів зумовлений нестачею продуктів і ліків з початку епідемії Covid-19, коли Куба перебувала під санкціями США.

Протести відбувалися на тлі нового максимуму випадків коронавірусу і смертей від хвороби, зафіксованого в неділю у країні.

У другій половині дня президент і глава Комуністичної партії Мігель Діас-Канель виступив перед народом, сказавши, що США несуть відповідальність за заворушення. Також він закликав прихильників протистояти "провокаціям".

Як повідомляє Reuters, у Гавані були помічені автомобілі силових структур, оснащені кулеметами.