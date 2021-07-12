Тысячи кубинцев вышли на акции протеста
Тысячи кубинцев вышли на улицы от Гаваны до Сантьяго в воскресенье, недовольные действиями властей во время пандемии коронавируса.
Детали: Кубинцы протестуют против бездействия властей во время карантина, который продолжался месяцами.
Социальный гнев обусловлен нехваткой продуктов и лекарств с начала эпидемии Covid-19, когда Куба находилась под санкциями США.
Протесты проходили на фоне нового максимума случаев коронавируса и смертей от болезни, зафиксированного в воскресенье в стране.
Во второй половине дня президент и глава Коммунистической партии Мигель Диас-Канель выступил перед народом, сказав, что США несут ответственность за беспорядки. Также он призвал сторонников противостоять "провокациям".
Как сообщает Reuters, в Гаване были замечены автомобили силовых структур, оснащенные пулеметами.