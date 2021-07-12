Найбільша кількість військових розгорнула прапор і встановила рекорд
Понеділок, 12 липня 2021, 05:45
У центрі Маріуполя в неділю бійці Закарпатського легіону встановили рекорд України з найбільшої кількості військовослужбовців, які розгорнули Державний прапор України.
Джерело: Закарпатський Легіон – 128 ОГШБр ЗСУ у facebook
Деталі: Рекорд зафіксовано представниками Національним Реєстру Рекордів України.
Прапор довжиною 128 і завширшки 3 метри приїхав на Приазов’я із Закарпаття і був виготовлений завдяки старанням закарпатських волонтерів.
Українська правда