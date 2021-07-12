Наибольшее количество военных развернуло флаг и установило рекорд
Понедельник, 12 июля 2021, 05:45
В центре Мариуполя в воскресенье бойцы Закарпатского легиона установили рекорд Украины по наибольшему количеству военнослужащих, которые развернули Государственный флаг Украины.
Источник: Закарпатский Легион – 128 ОГШБр ВСУ в facebook
Детали: Рекорд зафиксирован представителями Национального реестра рекордов Украины.
Флаг длиной 128 и шириной 3 метра приехал на Приазовье из Закарпатья и был изготовлен благодаря стараниям закарпатских волонтеров.
Украинская правда