Наибольшее количество военных развернуло флаг и установило рекорд

В центре Мариуполя в воскресенье бойцы Закарпатского легиона установили рекорд Украины по наибольшему количеству военнослужащих, которые развернули Государственный флаг Украины.

Источник: Закарпатский Легион – 128 ОГШБр ВСУ в facebook

Детали: Рекорд зафиксирован представителями Национального реестра рекордов Украины.

Флаг длиной 128 и шириной 3 метра приехал на Приазовье из Закарпатья и был изготовлен благодаря стараниям закарпатских волонтеров.