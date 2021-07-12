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Наибольшее количество военных развернуло флаг и установило рекорд

Понедельник, 12 июля 2021, 05:45
Наибольшее количество военных развернуло флаг и установило рекорд

В центре Мариуполя в воскресенье бойцы Закарпатского легиона установили рекорд Украины по наибольшему количеству военнослужащих, которые развернули Государственный флаг Украины.

Источник: Закарпатский Легион – 128 ОГШБр ВСУ в facebook

Детали: Рекорд зафиксирован представителями Национального реестра рекордов Украины.

Флаг длиной 128 и шириной 3 метра приехал на Приазовье из Закарпатья и был изготовлен благодаря стараниям закарпатских волонтеров.

 
 

Украинская правда

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Темы: армияМариуполь
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