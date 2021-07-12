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Під Києвом легковик із 13 людьми перекинувся на дах, двоє загиблих

Понеділок, 12 липня 2021, 03:45
Під Києвом легковик із 13 людьми перекинувся на дах, двоє загиблих

У селі Ревне Бориспільського району Київської області перекинулося легкове авто, в якому було аж 13 осіб, двоє загинули й одинадцятеро постраждали.

Джерело: dtp.kiev.ua у telegram, ДСНС України 

Деталі: У неділю, 11 липня, о 21:20 поблизу с. Ревне Бориспільського району "Volkswagen Golf" перекинувся на дах.

Спочатку повідомлялося, що в легковику було 10 осіб, із яких 4 дитини, що загинули 2 особи і 3 осіб госпіталізували (серед загиблих – одна дитина). 

Потім ДСНС повідомила, що в авто перебувало 13 пасажирів (7 дітей та 6 дорослих). 2 особи загинули та 11 постраждали (водій та 1 дитина загинули на місці, 6 дітей та 5 дорослих забрали в лікарню).

 
 

Рятувальники проводили деблокацію загиблих та потерпілих.

 

"Шановні громадяни, 13 осіб в легковому автомобілі – чи йдеться тут про безпеку?", – переймаються рятувальники.

Українська правда, оновлено 12.07.21

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Теми: Київська областьДТП
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