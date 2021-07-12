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Под Киевом легковушка с 13 людьми опрокинулся на крышу, двое погибших

Понедельник, 12 июля 2021, 03:45
Под Киевом легковушка с 13 людьми опрокинулся на крышу, двое погибших

В селе Ревне Бориспольского района Киевской области перевернулось легковое авто, в котором было аж 13 человек, двое погибли и одиннадцать пострадали.

Источник: dtp.kiev.ua в telegram, ГСЧС Украины

Детали: В воскресенье, 11 июля, в 21:20 вблизи с. Ревне Бориспольского района "Volkswagen Golf" перевернулся на крышу.

Сначала сообщалось, что в легковушке было 10 человек, из которых 4 ребенка, что погибли 2 человека и 3 человека госпитализированы (среди погибших – один ребенок).

Позже ГСЧС сообщила, что в авто находились 13 пассажиров (7 детей и 6 взрослых). 2 человека погибли и 11 пострадали (водитель и 1 ребенок погибли на месте, 6 детей и 5 взрослых забрали в больницу).

 
 

Спасатели проводили деблокацию погибших и пострадавших.

 

"Уважаемые граждане, 13 человек в легковом автомобиле – может ли идти здесь речь о безопасности?", – переживают спасатели.

Украинская правда, обновлено 12.07.21

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Темы: Киевская областьДТП
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