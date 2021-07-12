В Индии от удара молнии во время селфи погибли 11 человек

В воскресенье в индийском городе Джайпур от удара молнии погибли не менее 11 человек, а также многие получили травмы.

Источник: ВВС

Детали: Жертвы делали селфи под дождем на сторожевой башне в популярном туристическом объекте Форт Амер.

Около 27 человек находились на башне и стене форта, когда произошел инцидент, и некоторые из них, как сообщается, прыгнули с башни.

Старший полицейский сообщил, что башня является популярным местом, добавив, что среди погибших большинство людей – молодежь.

По сообщениям местных СМИ, в воскресенье произошло еще девять смертей от ударов молнии в Раджастхане, штате, где находится Джайпур.

Власти штата назначили семьям погибших компенсацию в 500 000 рупий (6 700 долларов).

Сезон муссонов в Индии, во время которых наблюдаются сильные дожди, обычно длится с июня по сентябрь.

Индийский департамент метеорологии (IMD) заявил, что смертность от ударов молнии в стране удвоилось с 1960-х годов – одной из причин, которую они назвали, был климатический кризис.

Данные свидетельствуют, что с начала и до середины 1990-х годов инциденты с молниями также выросли на 30% – 40%.

В 2018 году индийский штат Андхра-Прадеш зафиксировал 36 749 ударов молний только за 13 часов.

Эксперты говорят, что они чаще встречаются в районах с низким лесным покровом, это делает людей уязвимыми к ударам.