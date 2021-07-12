Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вибори в Молдові: партія Санду отримує монобільшість

Понеділок, 12 липня 2021, 08:35
Вибори в Молдові: партія Санду отримує монобільшість

На дострокових парламентських виборах у Молдові лідирує партія "Дія і солідарність" (PAS), яка набрала 52,53% голосів виборців.

Про це свідчать дані підрахунку 99,58% бюлетенів на сайті ЦВК Молдови, повідомляє "Європейська правда".

На другому місці, за даними ЦВК, виявився передвиборний блок Партії соціалістів і Партії комуністів (ПСРМ-ПКРМ) набрав 27,36% голосів. Третє місце дісталося партії "Шор", за яку проголосували 5,78% виборців.

Решта політсил, згідно з попередніми даними, не проходять до парламенту. Так, блок "Ренато Усатого" набрав 4,11% голосів, партія "Платформа Гідність і правда" (DA) - 2,34%. Решта кандидатів набрали менше 2% голосів виборців.

Громадяни Молдови повинні якомога швидше відчути переваги чистого парламенту, який дійсно піклується про проблеми людей, прокоментувала результати виборів президентка Мая Санду.

Глава держави зазначила, що, після того як результати голосування 11 липня будуть визнані, вона зможе обговорити з парламентом формування нового уряду. "Як президент я хочу працювати з компетентним і непідкупним урядом, який в першу чергу піклується про інтереси громадян", - зазначила вона.

"Обіцяю, що в найближчі роки я зроблю все, що від мене залежить, щоб людям було простіше голосувати, без тиску і корупції. Це буде пріоритетом і майбутнього парламенту. І, сподіваюся, що зможу працювати з парламентською більшістю, що складається з чесних людей, щоб день виборів став святом демократії для кожного громадянина", - заявила Санду.

У Молдові на виборах 11 липня проголосували понад 1 млн 477 тис. Виборців - 48,41% від загального числа громадян, які мають право голосу. За кордоном вже проголосували більше 212 145 тис. громадян.

Про вибори у Молдові та їх значення для України – читайте у статті "Монобільшість без Зеленського: що змінять для України вибори у Молдові".  

"Українська правда" у Threads

Теми: Молдовавибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Молдова
500 днів вторгнення РФ: Санду подякувала українцям за мир у Молдові
"Зерновий коридор" змістився на дунайські порти, перевізники чекають на тарифи від Молдови
Чоловік, який застрелив двох людей в аеропорту Молдови, помер у лікарні
Останні новини
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
Усі новини...
Реклама: