Вибори в Молдові: партія Санду отримує монобільшість

На дострокових парламентських виборах у Молдові лідирує партія "Дія і солідарність" (PAS), яка набрала 52,53% голосів виборців.

Про це свідчать дані підрахунку 99,58% бюлетенів на сайті ЦВК Молдови, повідомляє "Європейська правда".

На другому місці, за даними ЦВК, виявився передвиборний блок Партії соціалістів і Партії комуністів (ПСРМ-ПКРМ) набрав 27,36% голосів. Третє місце дісталося партії "Шор", за яку проголосували 5,78% виборців.

Решта політсил, згідно з попередніми даними, не проходять до парламенту. Так, блок "Ренато Усатого" набрав 4,11% голосів, партія "Платформа Гідність і правда" (DA) - 2,34%. Решта кандидатів набрали менше 2% голосів виборців.

Громадяни Молдови повинні якомога швидше відчути переваги чистого парламенту, який дійсно піклується про проблеми людей, прокоментувала результати виборів президентка Мая Санду.

Глава держави зазначила, що, після того як результати голосування 11 липня будуть визнані, вона зможе обговорити з парламентом формування нового уряду. "Як президент я хочу працювати з компетентним і непідкупним урядом, який в першу чергу піклується про інтереси громадян", - зазначила вона.

"Обіцяю, що в найближчі роки я зроблю все, що від мене залежить, щоб людям було простіше голосувати, без тиску і корупції. Це буде пріоритетом і майбутнього парламенту. І, сподіваюся, що зможу працювати з парламентською більшістю, що складається з чесних людей, щоб день виборів став святом демократії для кожного громадянина", - заявила Санду.

У Молдові на виборах 11 липня проголосували понад 1 млн 477 тис. Виборців - 48,41% від загального числа громадян, які мають право голосу. За кордоном вже проголосували більше 212 145 тис. громадян.

Про вибори у Молдові та їх значення для України – читайте у статті "Монобільшість без Зеленського: що змінять для України вибори у Молдові".