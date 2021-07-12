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Выборы в Молдове: партия Санду получает монобольшинство

Понедельник, 12 июля 2021, 08:35
Выборы в Молдове: партия Санду получает монобольшинство

На досрочных парламентских выборах в Молдове лидирует партия "Действие и солидарность" (PAS), которая набрала 52,53% голосов избирателей.

Об этом свидетельствуют данные подсчета 99,58% бюллетеней на сайте ЦИК Молдовы, сообщает "Европейская правда".

На втором месте, по данным ЦИК, оказался предвыборный блок Партии социалистов и Партии коммунистов (ПСРМ-ПКРМ) набрал 27,36% голосов. Третье место досталось партии "Шор", за которую проголосовали 5,78% избирателей.

Остальные политсилы, согласно предварительным данным, не проходят в парламент. Так, блок "Ренато Усатого" набрал 4,11% голосов, партия "Платформа Достоинство и правда" (DA) - 2,34%. Остальные кандидаты набрали менее 2% голосов избирателей.

Граждане Молдовы должны как можно скорее почувствовать преимущества чистого парламента, который действительно заботится о проблемах людей, прокомментировала результаты выборов президенткой Мая Санду.

Глава государства отметила, что, после того как результаты голосования 11 июля будут признаны, она сможет обсудить с парламентом формирования нового правительства. "Как президент я хочу работать с компетентным и неподкупным правительством, которое в первую очередь заботится об интересах граждан", - отметила она.

"Обещаю, что в ближайшие годы я сделаю все, что от меня зависит, чтобы людям было проще голосовать, без давления и коррупции. Это будет приоритетом и будущего парламента. И, надеюсь, что смогу работать с парламентским большинством, состоящим из честных людей, чтобы день выборов стал праздником демократии для каждого гражданина ", - заявила Санду

В Молдове на выборах 11 июля, проголосовали более 1 млн 477 тыс. избирателей - 48,41% от общего числа граждан, имеющих право голоса. За рубежом уже проголосовали более 212 145 тыс. граждан.

О выборах в Молдове и их значении для Украины - читайте в статье "Монобольшинство без Зеленского: что изменят для Украины выборы в Молдове".

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Темы: Молдовавиборы
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