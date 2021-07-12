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Кількість щеплень проти коронавірусу в Україні у вихідні різко впала 

Понеділок, 12 липня 2021, 08:57

У неділю 11 липня в Україні 26 356 осіб вакцинували проти COVID-19, у суботу 10 липня – 42 308 осіб, тоді як у п'ятницю 9 липня зробили рекордні 114 660 щеплень. 

Джерело: дані МОЗ

Деталі: В цю неділю першу дозу вакцини отримали 13 390 людей, другу дозу – 12 966 людей. Працювали 108 мобільних бригад, 182 пункти щеплення і 140 центрів вакцинації.

Напередодні у суботу першу дозу отримали 21 074 людини, повністю імунізовані – 21 234 людини. Працювали 229 мобільних бригад, 475 пунктів щеплення, 148 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 311 692 людини, з них 2 311 690 людей отримали перший укол, а 1 177 642 особи уже обидва і вважаються повністю імунізовані.

 
УП

Загалом із 24 лютого в Україні проведено 3 489 332 щеплення.

 
МОЗ

До листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 792 306 людей.

Олена Рощенко, УП
Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019епідеміяздоров'я


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