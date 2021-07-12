Количество прививок против коронавируса в Украине в выходные резко упало

В воскресенье 11 июля в Украине 26 356 человек вакцинировали против COVID-19, в субботу 10 июля – 42 308 человек, тогда как в пятницу 9 июля сделали рекордные 114 660 прививок.

Источник: данные МОЗ

Детали: В это воскресенье первую дозу вакцины получили 13 390 человек, вторую дозу – 12 966 человек. Работали 108 мобильных бригад, 182 прививочных пункта и 140 центров вакцинации.

Накануне в субботу первую дозу получили 21 074 человека, полностью иммунизированы - 21 234 человека. Работали 229 мобильных бригад, 475 прививочных пунктов, 148 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 2 311 692 человека, из них 2 311 690 человек получили первый укол, а 1 177 642 человека уже оба и считаются полностью иммунизированными.

Всего с 24 февраля в Украине проведено 3 489 332 прививки.

МОЗ

В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 792 306 человек.