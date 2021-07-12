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На заході США аномальна спека – у Долині Смерті зафіксували +54 градуси

Понеділок, 12 липня 2021, 09:40
На заході США аномальна спека – у Долині Смерті зафіксували +54 градуси
Фото independent.co.uk

Сильна спека на американському Заході призвела до чергового температурного рекорду – в Долині Смерті зафіксували 130 градусів за Фаренгейтом (54 за Цельсієм).

Джерело: Reuters

Дослівно: "Національна метеорологічна служба зафіксувала в суботу температуру 130 градусів, що у разі підтвердження стане однією з найвищих зафіксованих на Землі".

Деталі: Також повідомляється, що один з рейнджерів у неділю вдень виміряв температуру на тротуарі біля центру відвідувачів, і вона становила 178 градусів за Фаренгейтом (81 за Цельсієм).

Більшість туристів залишали свої машини з кондиціонером лише на дуже короткий час – щоб зробити фото з термометром.

Національна служба погоди випустила попередження про надзвичайну спеку на більшій частині регіону та застерегла жителів, що високі температури можуть загрожувати їх здоров’ю, особливо маленьким дітям та людям похилого віку.

Спека, яка поширилась на більшу частину Тихоокеанського північного заходу, спричинила тиск на електромережі та призвела до великих пожеж, включаючи пожежу в Південному Орегоні, яка  загрожувала 1200 будинкам та іншим спорудам.

Жителі сотень будинків уже підпали під обов’язкову евакуацію. 6 липня губернатор Кейт Браун оголосила надзвичайний стан.

Теми: СШАпогода
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