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На западе США аномальная жара – в Долине Смерти зафиксировали +54 градуса

Понедельник, 12 июля 2021, 09:40
Фото independent.co.uk

Сильная жара на американском Западе привела к очередному температурному рекорду – в Долине Смерти зафиксировали 130 градусов по Фаренгейту (54 по Цельсию).

Источник: Reuters

Дословно: "Национальная метеорологическая служба зафиксировала в субботу температуру 130 градусов, что в случае подтверждения станет одной из самых высоких зафиксированных на Земле".

Детали: Также сообщается, что один из рейнджеров в воскресенье днем ​​измерил температуру на тротуаре возле центра посетителей, и она составляла 178 градусов по Фаренгейту (81 по Цельсию).

Большинство туристов покидали свои машины с кондиционером только на короткое время – чтобы сделать фото с термометром.

Национальная служба погоды выпустила предупреждение о чрезвычайной жаре на большей части региона и предостерегла жителей, что высокие температуры могут угрожать их здоровью, особенно маленьким детям и пожилым людям.

Жара, которая распространилась на большую часть Тихоокеанского северо-запада, вызвала давление на электросети и привела к большим пожарам, включая пожар в Южном Орегоне, который угрожал 1200 домам и другим сооружениям.

Жители сотен домов уже подпали под обязательную эвакуацию. 6 июля губернатор Кейт Браун объявила чрезвычайное положение.

Темы: СШАпогода
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