Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Козацька Булава": на півдні почалися міжнародні військові навчання

Понеділок, 12 липня 2021, 10:45
Скріншот

12 липня у Миколаївській області розпочалися міжнародні українсько-британські військові навчання "Козацька Булава-2021", які триватимуть до 24 липня. 

Джерело: Генштаб ЗСУ та Сухопутні війська ЗСУ у Facebook

Деталі: Навчання пройдуть на базі Міжвидового центру підготовки військових частин та підрозділів "Широкий Лан". 

Участь у них братимуть близько 2000 військовослужбовців та понад 300 одиниць військової техніки з з п'яти країн-партнерів.

Країни-учасниці навчань: Україна, Велика Британія, Канада, США, Швеція.

В урочистостях взяли участь представники Командування Сухопутні війська ЗСУ, оперативного командування "Схід", командир 4-го батальйону Королівського полку Шотландії, командир операції UNIFIER та інші.

235-й широколанівський центр підготовки перебудували до навчань "Cossack Mace 2021".

Теми: арміяМиколаївська область


powered by lun.ua
Головне сьогодні

інфографікаВідомства МВС купують квартири у фігурантів своїх розслідувань – ЗМІ

Меркель: Україна повинна залишитись транзитером газу попри "Північний потік-2"

Новини 12 липня: перемога партії Санду, стаття Путіна українською

Німеччина надасть Україні 1,5 млн доз COVID-вакцини – Меркель

оновленоЧастина "Голосу" каже, що Железняк більше не голова фракції, партія заперечує

РНБО проведе на цьому тижні виїзне засідання, Данілов обіцяє "певні новини"

Усі новини...
армія
Найбільша кількість військових розгорнула прапор і встановила рекорд
На Херсонщині повноцінно запрацював найбільший полігон ЗСУ
Американський бізнесмен хотів створити приватну армію в Україні – Time
Останні новини
23:39
Євросоюз готовий покарати Білорусь через міграційну кризу на кордонах ЄС
23:18
інфографікаВідомства МВС купують квартири у фігурантів своїх розслідувань – ЗМІ
22:53
Меркель: Україна повинна залишитись транзитером газу попри "Північний потік-2"
22:28
Сухо та спека до 36°: синоптики показали погоду до кінця тижня
22:01
Новини економіки: мільярди прибутків держпідприємств, арешти в справі катерів для ЗСУ
21:45
На Житомирщині вистрілили у 9-річного хлопчика, він у важкому стані
21:28
Зеленський проситиме Байдена про участь США у нормандському чи іншому форматі щодо Донбасу
21:11
Новини 12 липня: перемога партії Санду, стаття Путіна українською
20:54
В НБУ пояснили, що відбувалося з інфляцією у червні
20:37
Німеччина надасть Україні 1,5 млн доз COVID-вакцини – Меркель
Усі новини...