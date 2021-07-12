Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Козацька Булава": на півдні почалися міжнародні військові навчання

Понеділок, 12 липня 2021, 10:45
Козацька Булава: на півдні почалися міжнародні військові навчання
Скріншот

12 липня у Миколаївській області розпочалися міжнародні українсько-британські військові навчання "Козацька Булава-2021", які триватимуть до 24 липня. 

Джерело: Генштаб ЗСУ та Сухопутні війська ЗСУ у Facebook

Деталі: Навчання пройдуть на базі Міжвидового центру підготовки військових частин та підрозділів "Широкий Лан". 

Участь у них братимуть близько 2000 військовослужбовців та понад 300 одиниць військової техніки з з п'яти країн-партнерів.

Країни-учасниці навчань: Україна, Велика Британія, Канада, США, Швеція.

В урочистостях взяли участь представники Командування Сухопутні війська ЗСУ, оперативного командування "Схід", командир 4-го батальйону Королівського полку Шотландії, командир операції UNIFIER та інші.

235-й широколанівський центр підготовки перебудували до навчань "Cossack Mace 2021".

Теми: арміяМиколаївська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
армія
Російський генерал-майор заявив, що його звільнили після доповіді про проблеми армії
Зеленський каже, що українські війська можуть захищати держави НАТО, але за одної умови
Країни G7 погодили декларацію щодо "гарантій безпеки" для України
Останні новини
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
Усі новини...
Реклама: