"Козацька Булава": на півдні почалися міжнародні військові навчання
12 липня у Миколаївській області розпочалися міжнародні українсько-британські військові навчання "Козацька Булава-2021", які триватимуть до 24 липня.
Джерело: Генштаб ЗСУ та Сухопутні війська ЗСУ у Facebook
Деталі: Навчання пройдуть на базі Міжвидового центру підготовки військових частин та підрозділів "Широкий Лан".
Участь у них братимуть близько 2000 військовослужбовців та понад 300 одиниць військової техніки з з п'яти країн-партнерів.
Країни-учасниці навчань: Україна, Велика Британія, Канада, США, Швеція.
В урочистостях взяли участь представники Командування Сухопутні війська ЗСУ, оперативного командування "Схід", командир 4-го батальйону Королівського полку Шотландії, командир операції UNIFIER та інші.
235-й широколанівський центр підготовки перебудували до навчань "Cossack Mace 2021".