"Козацька Булава": на півдні почалися міжнародні військові навчання

12 липня у Миколаївській області розпочалися міжнародні українсько-британські військові навчання "Козацька Булава-2021", які триватимуть до 24 липня.

Джерело: Генштаб ЗСУ та Сухопутні війська ЗСУ у Facebook

Деталі: Навчання пройдуть на базі Міжвидового центру підготовки військових частин та підрозділів "Широкий Лан".

Участь у них братимуть близько 2000 військовослужбовців та понад 300 одиниць військової техніки з з п'яти країн-партнерів.

Країни-учасниці навчань: Україна, Велика Британія, Канада, США, Швеція.

В урочистостях взяли участь представники Командування Сухопутні війська ЗСУ, оперативного командування "Схід", командир 4-го батальйону Королівського полку Шотландії, командир операції UNIFIER та інші.

235-й широколанівський центр підготовки перебудували до навчань "Cossack Mace 2021".