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"Казацкая Булава": на юге начались международные военные учения

Понедельник, 12 июля 2021, 10:45
Казацкая Булава: на юге начались международные военные учения
Скриншот

12 июля в Николаевской области начались международные украинско-британские военные учения "Казацкая Булава-2021", которые продлятся до 24 июля.

Источник: Генштаб ВСУ и Сухопутные войска ВСУ в Facebook

Детали: Учения пройдут на базе Межвидового центра подготовки военных частей и подразделений "Широкий Лан".

Участие в них примут порядка 2000 военнослужащих и более 300 единиц военной техники из пяти стран-партнеров.

Страны-участницы учений: Украина, Великобритания, Канада, США, Швеция.

В торжествах приняли участие представители командования Сухопутных войск ВСУ, оперативного командования "Восток", командир 4-го батальона Королевского полка Шотландии, командир операции UNIFIER и другие.

235-й широколановский центр подготовки перестроили к учениям "Cossack Mace 2021".

"Украинская правда" в Threads

Темы: армияНиколаевская область
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