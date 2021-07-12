Зеленський скликав позачергове засідання ВР: розглянуть легалізацію канабісу
13 липня о 16:00 Верховна Рада збереться на позачергове засідання, ініційоване президентом Володимиром Зеленським.
Джерело: спікер ВР Дмитро Разумков у Facebook, нардеп з фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко в Telegram
Деталі: За словами Разумкова, на розгляд парламентарів винесуть п’ять питань:
- щодо особливостей реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності № 3822;
- щодо криміналізації контрабанди № 5420;
- щодо регулювання обігу медичного канабісу № 5596;
- щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності е-резидентів № 5270;
- щодо вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України № 5431.
Раніше нардеп Гончаренко оприлюднив фото відповідного листа президента.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що в останній пленарний тиждень – 13-16 липня – можуть провести два позачергових засідання ВР.