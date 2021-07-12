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Зеленський скликав позачергове засідання ВР: розглянуть легалізацію канабісу

Понеділок, 12 липня 2021, 11:43
Зеленський скликав позачергове засідання ВР: розглянуть легалізацію канабісу
Фото з сайту ВР

13 липня о 16:00 Верховна Рада збереться на позачергове засідання, ініційоване президентом Володимиром Зеленським.

Джерело: спікер ВР Дмитро Разумков у Facebook, нардеп з фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко в Telegram

Деталі: За словами Разумкова, на розгляд парламентарів винесуть п’ять питань:

- щодо особливостей реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності № 3822;

- щодо криміналізації контрабанди № 5420;

- щодо регулювання обігу медичного канабісу № 5596;

- щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності е-резидентів № 5270;

- щодо вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України № 5431.

Раніше нардеп Гончаренко оприлюднив фото відповідного листа президента. 

 

Передісторія:

Українська правда

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Теми: Верховна РадаЗеленськийзаконодавствомедицина
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