Зеленский созвал внеочередное заседание ВР: рассмотрят легализацию каннабиса
13 июля в 16:00 Верховная Рада соберется на внеочередное заседание, инициированное президентом Владимиром Зеленским.
Источник: спикер ВР Дмитрий Разумков в Facebook, нардеп из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в Telegram
Пряма речь Гончаренко: "Завтра (13 июля – ред.) созывается внеочередное заседание Верховной Рады по инициативе Зеленского, на котором будет рассматриваться легализация медицинского каннабиса".
Детали: По его словам, на рассмотрение парламентариев вынесено пять вопросов:
- об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности № 3822;
- о криминализации контрабанды № 5420;
- о регулировании обращения медицинского каннабиса № 5596;
- об особенностях налогообложения предпринимательской деятельности е-резидентов № 5270;
- о совершенствовании деятельности Антимонопольного комитета Украины № 5431.
Ранее Гончаренко обнародовал фото соответствующего письма президента.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что в последнюю пленарную неделю – 13-16 июля – могут провести два внеочередных заседания ВР.