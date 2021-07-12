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Зеленский созвал внеочередное заседание ВР: рассмотрят легализацию каннабиса

Понедельник, 12 июля 2021, 11:43
Фото с сайта ВР

13 июля в 16:00 Верховная Рада соберется на внеочередное заседание, инициированное президентом Владимиром Зеленским.

Источник: спикер ВР Дмитрий Разумков в Facebook, нардеп из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в Telegram 

Пряма речь Гончаренко: "Завтра (13 июля – ред.) созывается внеочередное заседание Верховной Рады по инициативе Зеленского, на котором будет рассматриваться легализация медицинского каннабиса". 

Детали: По его словам, на рассмотрение парламентариев вынесено пять вопросов:

- об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности № 3822;

- о криминализации контрабанды № 5420;

- о регулировании обращения медицинского каннабиса № 5596;

- об особенностях налогообложения предпринимательской деятельности е-резидентов № 5270;

- о совершенствовании деятельности Антимонопольного комитета Украины № 5431.

Ранее Гончаренко обнародовал фото соответствующего письма президента. 

 


Предыстория:

Украинская правда
Темы: Верховная РадаЗеленскийзаконодательствомедицина
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