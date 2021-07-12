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"Слуги народу" зібралися обговорити канабіс та інші пріоритети з плану Ради

Понеділок, 12 липня 2021, 11:05

У понеділок, 12 липня, відбудеться засідання фракції "Слуга народу", його учасники обговорять законодавчі ініціативи, пріоритетні на порядку денному пленарних засідань парламенту 13-16 липня.

Джерело "Слуга народу" в Telegram 

Деталі: Серед законопроєктів на розгляді:

✅ про вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером яких є держава (№ 5593-д);

✅ про легалізацію медичного канабісу (№ 5596);

✅ про забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (№ 5600);

✅ про оподаткування товарів, що пересилаються у міжнародних поштових та експрес-відправленнях (№ 4278);

✅ про стимулювання розвитку галузі електротранспорту в Україні (№ 3476 та № 3477).

Об 11:00 почалося засідання погоджувальної ради депутатських фракцій та груп.  

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що на засідання фракції 12 липня викликали представників Кабінету міністрів для обговорення законопроєкту про забезпечення збалансованості бюджетних надходжень.

Пряма мова Арахамії: "Ми викликали на фракцію першого віцепрем'єр-міністра України – міністра економіки України Олексія Любченка та міністра фінансів Сергія Марченка. Всі розуміють, що ця законодавча ініціатива є дискусійною у суспільстві, а отже, і серед депутатів як його представників".

Теми: Слуга народуВерховна Рада


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