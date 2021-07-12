"Слуги народа" собрались обсудить каннабис и другие приоритеты из плана Рады

В понедельник, 12 июля, состоится заседание фракции "Слуга народа", его участники обсудят законодательные инициативы, приоритетные в повестке дня пленарных заседаний парламента 13-16 июля.

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Детали: Среди законопроектов на рассмотрении:

✅ о совершенствовании корпоративного управления юридических лиц, акционером которых является государство (№ 5593-д);

✅ о легализации медицинского каннабиса (№ 5596)

✅ об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений (№ 5600)

✅ о налогообложении товаров, пересылаемых в международных почтовых и экспресс-отправлениях (№ 4278)

✅ о стимулировании развития отрасли электротранспорта в Украине (№ 3476 и № 3477).

В 11:00 началось заседание согласительного совета депутатских фракций и групп.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что на заседание фракции 12 июля вызвали представителей Кабинета министров для обсуждения законопроекта об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений.

Прямая речь Арахамии: "Мы вызвали на фракцию первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Украины Алексея Любченко и министра финансов Сергея Марченко. Все понимают, что эта законодательная инициатива является дискуссионной в обществе, а следовательно, и среди депутатов как его представителей".