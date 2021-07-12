Офіційно: ЄС продовжив на пів року економічні санкції проти Росії

12 липня Рада ЄС вирішила продовжити санкції, спрямовані на конкретні галузі економіки Російської Федерації, ще на шість місяців, до 31 січня 2022 року.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Рішення Ради слідує за останньою оцінкою стану імплементації Мінських угод на саміті ЄС 24-25 червня 2021 року. З цього приводу лідери Євросоюзу закликали Росію повністю взяти на себе відповідальність у забезпеченні повного виконання Мінських домовленостей як ключової умови будь-якої суттєвої зміни в позиції ЄС. У світлі того, що ці угоди не виконуються Росією, керівники ЄС одноголосно вирішили продовжити економічні санкції проти неї.

Економічні санкції вперше були введені 31 липня 2014 року у відповідь на дії Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні. Вони були посилені у вересні 2014 року, а в березні 2015 року Європейська рада погодилася пов'язати їх тривалість із виконанням Мінських угод.

Санкції обмежують доступ до первинних та вторинних ринків капіталу ЄС для певних російських банків та компаній, а також забороняють форми фінансової допомоги та посередницьких послуг щодо російських фінансових установ. Заходи також забороняють пряме або непряме ввезення, вивезення або передачу всіх матеріалів, пов'язаних з обороною, і встановлюють заборону на товари подвійного призначення для військового використання та кінцевих споживачів у Росії. Санкції додатково обмежують доступ Росії до певних чутливих технологій, які можуть бути використані в російському енергетичному секторі, наприклад у видобутку та розвідці нафти.

Окрім економічних санкцій, ЄС запровадив різні типи заходів у відповідь на незаконну анексію Росією Криму та міста Севастополь та навмисну ​​дестабілізацію України. До них належать: дипломатичні заходи, індивідуальні обмежувальні заходи (заморожування активів та обмеження подорожей) та конкретні обмеження економічних відносин з Кримом та Севастополем.