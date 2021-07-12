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Официально: ЕС продлил на полгода экономические санкции против России

Понедельник, 12 июля 2021, 11:38
Официально: ЕС продлил на полгода экономические санкции против России

12 июля Совет ЕС решил продлить санкции, направленные на конкретные отрасли экономики Российской Федерации, еще на шесть месяцев, до 31 января 2022 года.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Решение Совета следует за последней оценкой состояния имплементации Минских соглашений на саммите ЕС 24-25 июня 2021 года. По этому поводу лидеры Евросоюза призвали Россию полностью взять на себя ответственность за обеспечение полного выполнения Минских договоренностей как ключевого условия любого существенного изменения в позиции ЕС. В свете того, что эти соглашения не выполняются Россией, руководители ЕС единогласно решили продлить экономические санкции против нее.

Экономические санкции впервые были введены 31 июля 2014 в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине. Они были усилены в сентябре 2014 года, а в марте 2015 года Европейский совет согласился связать их продолжительность с выполнением Минских соглашений.

Санкции ограничивают доступ к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для определенных российских банков и компаний, а также запрещают формы финансовую помощь и посреднические услуги в отношении российских финансовых учреждений. Мероприятия также запрещают прямой или косвенный ввоз, вывоз или передачу всех материалов, связанных с обороной, и устанавливают запрет на товары двойного назначения для военного использования и конечных потребителей в России. Санкции дополнительно ограничивают доступ России к определенным чувствительным технологиям, которые могут быть использованы в российском энергетическом секторе, например в добыче и разведке нефти.

Кроме экономических санкций, ЕС ввел различные типы мер в ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и города Севастополь и умышленную дестабилизацию Украины. К ним относятся: дипломатические меры, индивидуальные ограничительные меры (замораживание активов и ограничения путешествий) и конкретные ограничения экономических отношений с Крымом и Севастополем.

Темы: ЕСРосcиясанкции
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