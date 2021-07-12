У Києві нових хворих на COVID вдвічі більше, ніж одужань

За добу 11 липня у столиці зареєстрували 63 нових випадки коронавірусу, 3 хворих померли, водночас подолали вірус 32 людини.

Джерело: пресслужба КМДА з посиланням на мера Києва Віталія Кличка

Пряма мова Кличка: "63 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли три людини".

Деталі: Серед нових хворих 29 жінок віком від 27 до 85 років, 23 чоловіки віком від 19 до 76 років, 6 дівчаток від 2 місяців до 11 років та 5 хлопчиків від 2 до 15 років.

10 хворих госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському (30), у Святошинському (10) та у Солом’янському (7) районах.

Загалом з початку пандемії у столиці 215 727 підтверджених випадків COVID, 5 207 хворих померли, подолали вірус 206 664 мешканці столиці.

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