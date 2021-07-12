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В Киеве новых больных COVID вдвое больше, чем выздоровлений

Понедельник, 12 июля 2021, 11:57
Фото КГГА

За сутки 11 июля в столице зарегистрировали 63 новых случая коронавируса, 3 больных умерли, вместе с тем преодолели вирус 32 человека.

Источник: пресс-служба КГГА со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко

Прямая речь Кличко: "63 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли три человека".

Детали: Среди новых больных 29 женщин в возрасте от 27 до 85 лет, 23 мужчины в возрасте от 19 до 76 лет, 6 девочек от 2 месяцев до 11 лет и 5 мальчиков от 2 до 15 лет.

10 больных госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (30), в Святошинском (10) и в Соломенском (7) районах.

Всего с начала пандемии в столице 215 727 подтвержденных случаев COVID, 5 207 больных умерли, преодолели вирус 206 664 жителя столицы.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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