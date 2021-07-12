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В ЄС вважають "дуже ймовірним", що буде потрібна третя доза вакцини – ЗМІ

Понеділок, 12 липня 2021, 12:28

У Європейському союзі не виключають, що буде необхідна третя бустерна доза вакцина проти коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Euractiv з посиланням на джерела. 

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявляє, що на даний момент немає доказів того, що буде потрібно третя бустерна доза, але джерело в ЄС повідомило, що такий сценарій "дуже ймовірний".

Те саме джерело не виключає можливості третьої дози проти COVID-19 навіть у 2021 році, залежно від розвитку різних штамів коронавірусу.

Американська фармацевтична компанія Pfizer скоро звернеться до EMA з проханням про отримання третьої бустерної дози вакцини, яка, за її словами, може забезпечити в 10 разів більший захист.

Еврорпейська комісія вже уклала угоду з компанією на закупівлю 1,8 мільярда доз до 2023 року.

Раніше повідомлялося, що країни ЄС вже отримали достатньо вакцини від коронавірусу для того, щоб забезпечити вакцинацію 70% свого дорослого населення.

За останніми даними Європейського центру попередження і контролю захворювань, наразі принаймні першою дозою у країнах ЄС та Європейської економічної зони щеплені майже 64% дорослих, а завершили курс щеплення - 44%.

Найбільше відстають за темпами вакцинації Румунія та Болгарія. В останній першою дозою щеплені лише 17% населення.

Теми: ЄСвакцинація


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