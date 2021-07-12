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У Харкові чиновники міськради "наварили" 5 мільйонів на харчуванні дітей

Понеділок, 12 липня 2021, 12:43
Фото НПУ

Посадовці Харківської міської ради організували злочинну "схему" на закупівлі харчових продуктів для дошкільних закладів, чим завдали бюджету збитків на 5 мільйонів гривень.

Джерело: Національна поліція, Харківська обласна прокуратура 

Дослівно: "Оперативники встановили, що під час проведення державних закупівель посадові особи структурних підрозділів Харківської міської ради свідомо надавали переваги підконтрольним фірмам. Надалі з ними укладали договори на постачання харчових продуктів до дошкільних навчальних закладів міста.

Попри повний розрахунок, продукція постачалась не у повному обсязі та за завищеними цінами. Крім того, її якість не відповідала характеристикам, зазначеним у документації конкурсних торгів".

Деталі: Попередньо встановлено, що тільки на закупівлі молочної продукції було привласнено понад 5 мільйонів гривень. Остаточну суму збитків встановлять під час слідства. 

 

9 липня провели понад 30 обшуків у приміщеннях управлінь Харківської міської ради, комунальної організації та підприємств, а також за місцем мешкання фігурантів провадження. Правоохоронці вилучили "чорнові" записи, фінансово-господарську документацію фірм-підрядників, а також 250 тисяч доларів та 250 тисяч євро.

Зазначається, що кошти вилучили у банківських комірках, відкритих фігурантами на підставних осіб. 

Українська правда
Теми: Харківмісцева владаполіціяобшуки


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