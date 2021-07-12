В Харькове чиновники горсовета "наварили" 5 миллионов на питании детей

Чиновники Харьковского городского совета организовали преступную "схему" на закупке продуктов питания для дошкольных учреждений, чем нанесли ущерб бюджету на 5 миллионов гривен.

Источник: Национальная полиция, Харьковская областная прокуратура

Дословно: "Оперативники установили, что во время проведения государственных закупок должностные лица структурных подразделений Харьковского городского совета сознательно предоставляли преимущества подконтрольным фирмам. В дальнейшем с ними заключали договора на поставку продуктов питания в дошкольные учебные заведения города.

Несмотря на полный расчет, продукция поставлялась не во полном объеме и по завышенным ценам. Кроме того, ее качество не соответствовало характеристикам, указанным в документации конкурсных торгов".

Детали: Предварительно установлено, что только на закупке молочной продукции было присвоено более 5 миллионов гривен. Окончательную сумму убытков установят в ходе следствия.

9 июля провели более 30 обысков в помещениях управлений Харьковского городского совета, коммунальной организации и предприятий, а также по месту жительства фигурантов производства. Правоохранители изъяли "черновые" записи, финансово-хозяйственную документацию фирм-подрядчиков, а также 250 тысяч долларов и 250 тысяч евро.

Отмечается, что средства изъяли в банковских ячейках, открытых фигурантами на подставных лиц.