Моторошний "рекорд": за добу в Україні потонуло 32 людини
Понеділок, 12 липня 2021, 13:21
За добу в Україні потонула рекордна кількість людей – 32, з них 5-ро дітей.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій
Дослівно: "З початку тижня - 94 смерті на воді (12 дітей).
З початку місяця - 124 смертей (16 дітей).
З початку року - 665 людей потонуло із них - 70 дітей".
Деталі: Відзначається, що липневий показник смертей у 2021 році перевищив минулорічну липневу статистику.
Рятувальники повідомляють, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання правил безпечної поведінки громадянами.
Зокрема, це купання в не обладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані.
Українська правда