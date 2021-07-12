Моторошний "рекорд": за добу в Україні потонуло 32 людини

За добу в Україні потонула рекордна кількість людей – 32, з них 5-ро дітей.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "З початку тижня - 94 смерті на воді (12 дітей).

З початку місяця - 124 смертей (16 дітей).

З початку року - 665 людей потонуло із них - 70 дітей".

Деталі: Відзначається, що липневий показник смертей у 2021 році перевищив минулорічну липневу статистику.

Рятувальники повідомляють, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання правил безпечної поведінки громадянами.

Зокрема, це купання в не обладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані.