Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Моторошний "рекорд": за добу в Україні потонуло 32 людини

Понеділок, 12 липня 2021, 13:21

За добу в Україні потонула рекордна кількість людей – 32, з них 5-ро дітей.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "З початку тижня - 94 смерті на воді (12 дітей).
З початку місяця - 124 смертей (16 дітей).
З початку року - 665 людей потонуло із них - 70 дітей".

Деталі: Відзначається, що липневий показник смертей у 2021 році перевищив минулорічну липневу статистику.

Рятувальники повідомляють, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання правил безпечної поведінки громадянами.

Зокрема, це купання в не обладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані.

Українська правда
Теми: вода


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Не нацменшини, а спільноти: Заленський анонсував новий закон

Зеленський прокоментував статтю Путіна

Рада ухвалила законопроєкт про перезапуск ВККС, ветований Зеленським

фото, відео Прикордонники розповіли, як росіяни заважали їм під час навчань Sea Breeze

Гімнаста Верняєва дискваліфікували – він не поїде на Олімпіаду в Токіо

Головні новини понеділка і ночі: зустріч Меркель та Зеленського, стаття Путіна

Усі новини...
вода
Чому Україні загрожує дефіцит водних ресурсів і як цьому можна запобігти? 
Аваков похвалився досягненнями: Дуже задоволений, будуть інвестиції
Вода в Крим не тече, 80% дамби вистачає – представник президента в АРК
Останні новини
14:06
У ВООЗ закликають не робити додаткових щеплень проти COVID-19, поки бідним країнам не вистачає вакцин
14:05
У Києві зафіксували рекордну нічну спеку
13:56
Юрченко запевняє, що не вживав наркотиків і не буде складати мандат
13:49
Інвестиційна привабливість України зросла – дослідження
13:32
У Києві знизили швидкість прокатних самокатів
13:04
Не нацменшини, а спільноти: Заленський анонсував новий закон
13:03
В Росії новий рекорд померлих від коронавірусу за добу
13:02
Рада Нацбанку призначила нового члена правління НБУ замість Дмитра Сологуба
13:01
фото Вогнепальне поранення дитини: поліція затримала військового
13:00
Посол Франції: серед членів НАТО немає консенсусу щодо надання ПДЧ Україні
Усі новини...