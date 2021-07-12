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Моторошний "рекорд": за добу в Україні потонуло 32 людини

Понеділок, 12 липня 2021, 13:21
Моторошний рекорд: за добу в Україні потонуло 32 людини

За добу в Україні потонула рекордна кількість людей – 32, з них 5-ро дітей.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "З початку тижня - 94 смерті на воді (12 дітей).
З початку місяця - 124 смертей (16 дітей).
З початку року - 665 людей потонуло із них - 70 дітей".

Деталі: Відзначається, що липневий показник смертей у 2021 році перевищив минулорічну липневу статистику.

Рятувальники повідомляють, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання правил безпечної поведінки громадянами.

Зокрема, це купання в не обладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані.

Українська правда

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Теми: вода
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