Жуткий "рекорд": за сутки в Украине утонули 32 человека
Понедельник, 12 июля 2021, 13:21
За сутки в Украине утонуло рекордное количество людей - 32, из них 5-ро детей.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Дословно: "С начала недели - 94 смерти на воде (12 детей).
С начала месяца - 124 смертей (16 детей).
С начала года - 665 человек утонули из них - 70 детей".
Детали: Отмечается, что июльский показатель смертей в 2021 году превысил прошлогоднюю июльскую статистику.
Спасатели сообщают, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасного поведения гражданами.
В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии.
Украинская правда