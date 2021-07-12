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Жуткий "рекорд": за сутки в Украине утонули 32 человека

Понедельник, 12 июля 2021, 13:21

За сутки в Украине утонуло рекордное количество людей - 32, из них 5-ро детей.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "С начала недели - 94 смерти на воде (12 детей).
С начала месяца - 124 смертей (16 детей).
С начала года - 665 человек утонули из них - 70 детей".

Детали: Отмечается, что июльский показатель смертей в 2021 году превысил прошлогоднюю июльскую статистику.

Спасатели сообщают, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасного поведения гражданами.

В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и ​​купание в нетрезвом состоянии.

Украинская правда
Темы: вода
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