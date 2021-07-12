В МЗС розповіли, як готується визнання українських COVID-сертифікатів у ЄС

В Міністерстві закордонних справ розповіли, що найближчим часом почнеться оцінка готовності українських COVID-сертифікатів до визнання Євросоюзом, після якої мають бути укладені угоди про визнання.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у роз’ясненнях міністерства щодо правил поїздок за кордон, опублікованих 12 липня.

В МЗС нагадали, що в Україні вже є два види сертифікатів-свідоцтв про щеплення - суто внутрішній та міжнародний, який почне діяти після завершення процедури визнання.

"Уже запустили бета-тестування цифрових COVID-сертифікатів у застосунку Дія. Найближчим часом буде проведена оцінка готовності до визнання наших сертифікатів країнами-членами ЄС, після чого відбудеться офіційна оцінка від спеціалістів Єврокомісії та процес укладання міжнародних угод", - зазначають у повідомленні.

МЗС додає, що Україна однією з перших почала перемовини з ЄС щодо впровадження і визнання COVID-сертифікатів, а також паралельно веде двосторонні перемовини з окремими країнами про взаємне визнання цих документів.

Нагадаємо, європейський цифровий COVID-сертифікат офіційно почав діяти з 1 липня.

Читайте також: Подорожі повертаються: правила в’їзду українських туристів до Шенгену і не тільки.