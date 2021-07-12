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В МИД рассказали, как готовится признание украинских COVID сертификатов в ЕС

Понедельник, 12 июля 2021, 13:25
В МИД рассказали, как готовится признание украинских COVID сертификатов в ЕС

В Министерстве иностранных дел рассказали, что в ближайшее время начнется оценка готовности украинских COVID сертификатов к признанию Евросоюзом, после которой должны быть заключены соглашения о признании.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разъяснениях Министерства по правилам поездок за границу, опубликованных 12 июля.

В МИД напомнили, что в Украине уже есть два вида сертификатов-свидетельств о прививках от коронавируса - внутренний и международный, который начнет действовать после завершения процедуры признания.

"Уже запустили бета-тестирование цифровых COVID-сертификатов в приложения "Дия". В ближайшее время будет проведена оценка готовности к признанию наших сертификатов странами-членами ЕС, после чего состоится официальная оценка от специалистов Еврокомиссии и процесс заключения международных соглашений", - отмечается в сообщении.

МИД добавляет, что Украина одной из первых начала переговоры с ЕС по внедрению и признание COVID сертификатов, а также параллельно ведет двусторонние переговоры с отдельными странами о взаимном признании этих документов.

Напомним, европейский цифровой COVID-сертификат официально начал действовать с 1 июля.

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Темы: МИДCovid-2019ЕСкоронавирус
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