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СБУ каже, що нейтралізувала пропагандистів та інтернет-ворогів у кількох містах

Понеділок, 12 липня 2021, 13:32
СБУ

Служба безпеки України заявляє, що її кіберфахівці заблокували діяльність ще однієї міжрегіональної мережі ворожих інтернет-агентів: за вказівкою кураторів із Росії вони закликали до зміни междержавного кордону та ведення агресивної війни.

Джерело :СБУ

Деталі: За даними СБУ, для анонімізації спілкування з "кураторами" учасники мережі використовували картки іноземного оператора стільникового зв’язку.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили у зловмисників комп’ютерну техніку, засоби зв’язку та проекти інформаційних повідомлень, які слугують доказами протиправної діяльності.

У Києві у ході спецоперації викрито координатора столичного кіберугруповання, яке поширювало заклики до порушення територіальної цілісності України та ведення агресивної війни.

Крім того, зловмисники спеціалізувались на розповсюдженні дезінформації на основі публікацій так званих "блогерів" російських інтернет-ресурсів.

Для проведення незаконної діяльності учасники групи створили 4 сайти і 5 спільнот у соцмережах.

 

У Маріуполі кіберфахівці СБУ викрили учасницю мережі, яка розміщувала в інтернеті матеріали щодо зміни меж державного кордону. Інструкції для проведення інформаційних атак вона отримувала від "координаторів" з ОРДЛО.

У Дніпрі заблоковано діяльність місцевого інтернет-агітатора. Він публічно закликав до порушення територіальної цілісності України та підтримки незаконних збройних формувань. Свої публікації зловмисник розміщував на власній сторінці в одній із соцмереж.

Лінгвістична експертиза підтвердила належність виявленого контенту до матеріалів, які становлять загрозу державній безпеці.

На Кіровоградщині викрито пропагандиста, який через соцмережі закликав до насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні.

Крім того, за матеріалами кіберфахівців СБУ засуджено ворожу агентку, яка на міжнародних інтернет-платформах закликала до ведення агресивної війни проти нашої держави.

У СБУ тривають заходи, спрямовані на виявлення та блокування спроб іноземних спецслужб використовувати інтернет-простір для проведення підривної діяльності проти України.

Теми: СБУпропагандасоцмережі


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