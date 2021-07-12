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СБУ говорит, что нейтрализовала пропагандистов и интернет-врагов в нескольких городах

Понедельник, 12 июля 2021, 13:32
СБУ говорит, что нейтрализовала пропагандистов и интернет-врагов в нескольких городах
СБУ

Служба безопасности Украины заявляет, что ее киберспециалисты заблокировали деятельность еще одной межрегиональной сети вражеских интернет-агентов: по указанию кураторов из России они призывали к изменению межгосударственной границы и ведению агрессивной войны.

Источник: СБУ

Детали: По данным СБУ, для анонимизации общения с "кураторами" участники сети использовали карточки иностранного оператора сотовой связи.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили у злоумышленников компьютерную технику, средства связи и проекты информационных сообщений, которые служат доказательствами противоправной деятельности.

В Киеве в ходе спецоперации разоблачен координатор столичной кибергруппировки, которая распространяла призывы к нарушению территориальной целостности Украины и ведению агрессивной войны.

Кроме того, злоумышленники специализировались на распространении дезинформации на основе публикаций так называемых "блоггеров" российских интернет-ресурсов.

Для проведения незаконной деятельности участники группы создали 4 сайта и 5 сообществ в соцсетях.

 

В Мариуполе киберспециалисты СБУ разоблачили участницу сети, которая размещала в интернете материалы по изменению государственной границы. Инструкции для проведения информационных атак она получала от "координаторов" из ОРДЛО.

В Днепре заблокирована деятельность местного интернет-агитатора. Он публично призывал к нарушению территориальной целостности Украины и поддержке незаконных вооруженных формирований. Свои публикации злоумышленник размещал на своей странице в одной из соцсетей.

Лингвистическая экспертиза подтвердила принадлежность обнаруженного контента к материалам, которые составляют угрозу государственной безопасности.

В Кировоградской области разоблачен пропагандист, который через соцсети призывал к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине.

Кроме того, по материалам киберспециалистов СБУ осуждена вражеская агентка, которая на международных интернет-платформах призывала к ведению агрессивной войны против нашего государства.

В СБУ продолжаются мероприятия, направленные на выявление и блокирование попыток иностранных спецслужб использовать интернет-пространство для ведения подрывной деятельности против Украины.

Темы: СБУпропагандасоцсети
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