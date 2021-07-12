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Україна готується до спалаху COVID через штам вірусу "Дельта"

Понеділок, 12 липня 2021, 14:14
Україна готується до спалаху COVID через штам вірусу Дельта

У зв’язку зі зростанням захворюваності на COVID-19 у Європі через штам "Дельта" необхідно скоординувати роботу влади для підготовки до потенційного спалаху хвороби в Україні, а також продовжувати активну вакцинацію населення. 

Джерело: Офіс президента за результатами селекторної наради під головуванням Володимира Зеленського

Деталі: Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Рада національної безпеки і оборони вже підтвердила наявність штаму "Дельта" в Україні. 

Тому, сказав він, потрібно нарощувати кількість тестувань на COVID-19 та збільшувати лабораторні потужності для виявлення цього штаму.

"Уряд планує активно працювати в цьому напрямку наступні тижні для того, щоб скоординувати роботу органів місцевої влади та підготувати медичну систему до потенційного зростання захворюваності", – сказав прем'єр.

Він також наголосив на необхідності нарощувати темпи вакцинації проти коронавірусу.

За даними Міністерства охорони здоров’я, в Україні вже зроблено майже 3,5 млн щеплень проти COVID-19: більш ніж 2 млн українців отримали першу дозу та понад 1 млн завершили вакцинацію. За минулий тиждень було зроблено 563 тисяч щеплень, що є найбільшим тижневим показником від початку вакцинальної кампанії.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко поінформував, що в Україну прибуло ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac – незабаром вона буде розподілена в регіони, зокрема у найвіддаленіші населені пункти, щоб щепити якнайбільше людей. 

Найближчим часом загалом очікують на 1,23 млн доз CoronaVac та 256 тисяч доз Pfizer-BioNTech.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин

"Українська правда" в Threads

Теми: Covid-2019коронавірусОфіс президентаМОЗепідемія
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