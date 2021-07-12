Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина готовится к вспышке COVID из-за штамма вируса "Дельта"

Понедельник, 12 июля 2021, 14:14
Украина готовится к вспышке COVID из-за штамма вируса Дельта

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Европе из-за штамма "Дельта" необходимо скоординировать работу властей для подготовки к потенциальной вспышки болезни в Украине, а также продолжать активную вакцинацию населения.

Источник: Офис президента по результатам селекторного совещания под председательством Владимира Зеленского

Детали: Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Совет национальной безопасности и обороны уже подтвердил наличие штамма "Дельта" в Украине.

Поэтому, сказал он, нужно наращивать количество тестирований на COVID-19 и увеличивать лабораторные мощности для обнаружения этого штамма.

"Правительство планирует активно работать в этом направлении в последующие недели для того, чтобы скоординировать работу органов местных властей и подготовить медицинскую систему к потенциальному росту заболеваемости", – сказал премьер.

Он также отметил необходимость наращивать темпы вакцинации против коронавируса.

По данным Министерства здравоохранения, в Украине уже сделано почти 3,5 млн прививок против COVID-19: более 2 млн украинцев получили первую дозу и более 1 млн завершили вакцинацию. За прошедшую неделю было сделано 563 тысяч прививок, что является самым высоким недельным показателем с начала прививочной кампании.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украину прибыло еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac – вскоре она будет распределена в регионы, в частности в самые отдаленные населенные пункты, чтобы привить как можно больше людей.

В ближайшее время в целом ожидают 1,23 млн доз CoronaVac и 256 тысяч доз Pfizer-BioNTech.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Штамм COVID-19 "Дельта": новые симптомы, опасность и эффективность вакцин

"Украинская правда" в Threads

Темы: Covid-2019коронавирусОфис президентаМинздравэпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Covid-2019
Путин вышел к ошалевшей толпе в Дербенте, внезапно забыв о ковиде
Хорошее слово о Covid-19. Как пандемия открыла новые возможности в науке и медицине
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Последние новости
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
Все новости...
Реклама: