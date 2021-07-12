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Украина готовится к вспышке COVID из-за штамма вируса "Дельта"

Понедельник, 12 июля 2021, 14:14

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Европе из-за штамма "Дельта" необходимо скоординировать работу властей для подготовки к потенциальной вспышки болезни в Украине, а также продолжать активную вакцинацию населения.

Источник: Офис президента по результатам селекторного совещания под председательством Владимира Зеленского

Детали: Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Совет национальной безопасности и обороны уже подтвердил наличие штамма "Дельта" в Украине.

Поэтому, сказал он, нужно наращивать количество тестирований на COVID-19 и увеличивать лабораторные мощности для обнаружения этого штамма.

"Правительство планирует активно работать в этом направлении в последующие недели для того, чтобы скоординировать работу органов местных властей и подготовить медицинскую систему к потенциальному росту заболеваемости", – сказал премьер.

Он также отметил необходимость наращивать темпы вакцинации против коронавируса.

По данным Министерства здравоохранения, в Украине уже сделано почти 3,5 млн прививок против COVID-19: более 2 млн украинцев получили первую дозу и более 1 млн завершили вакцинацию. За прошедшую неделю было сделано 563 тысяч прививок, что является самым высоким недельным показателем с начала прививочной кампании.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украину прибыло еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac – вскоре она будет распределена в регионы, в частности в самые отдаленные населенные пункты, чтобы привить как можно больше людей.

В ближайшее время в целом ожидают 1,23 млн доз CoronaVac и 256 тысяч доз Pfizer-BioNTech.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Штамм COVID-19 "Дельта": новые симптомы, опасность и эффективность вакцин

Темы: Covid-2019коронавирусОфис президентаМинздравэпидемия
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