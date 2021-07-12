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Три чверті українців не довіряють партіям

Понеділок, 12 липня 2021, 14:58
фото із сайту ВР

В Україні менше 20% респондентів довіряють політичним партіям, а більшість – не довіряють.

Джерело: результати опитування фонду "Демініціативи" та КМІС з 1 по 7 червня

Деталі: Майже три чверті українців не довіряють політичним партіям.

Відзначається, що молодь та старші респонденти більш часто довіряють політичним партіям (23,5%), в той час як респонденти середнього віку менш схильні довіряти партіям (близько 16%).

Зокрема, третина виборців "Слуги народу" та "Батьківщини" частіше довіряють політичним партіям.

Найменше довіряють політичним партіям ті люди, які загалом і не планують ходити на вибори: лише 5%. 

Основними причинами недовіри до політичних партій українці називають: невиконання передвиборчих обіцянок (56%), корумпованість партій (41%) та залежність від олігархів (31%).

Стосовно виконання політичними партіями своїх функцій, то більшість респондентів скептично оцінюють їх виконання.

 

Опитування проводив фонд "Демініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 1 до 7 червня 2021 року.

Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера було проведено 2003 інтерв’ю.

Похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Фінансування опитувань здійснене в рамках проекту МАТРА посольства Нідерландів.

Українська правда
Теми: опитуванняУкраїнапартіїсоціологія


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