Три четверти украинцев не доверяют партиям

В Украине более 20% респондентов доверяют политическим партиям, а большинство - не доверяют.

Источник: результаты опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС с 1 по 7 июня

Детали: Почти три четверти украинцев не доверяют политическим партиям.

Отмечается, что молодежь и старшие респонденты более часто доверяют политическим партиям (23,5%), в то время как респонденты среднего возраста менее склонны доверять партиям (около 16%).

В частности, треть избирателей "Слуги народа" и "Батькивщины" чаще доверяют политическим партиям.

Меньше доверяют политическим партиям те люди, которые в целом и не планируют ходить на выборы: только 5%.

Основными причинами недоверия к политическим партиям украинцы называют: невыполнение предвыборных обещаний (56%), коррумпированность партий (41%) и зависимость от олигархов (31%).

Относительно выполнения политическими партиями своих функций, то большинство респондентов скептически оценивают их выполнение.

Опрос проводил фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 1 по 7 июня 2021 года.

Методом телефонных интервью с использованием компьютера было проведено 2003 интервью.

Погрешность выборки не превышает 2,4%.

Финансирование опросов осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства Нидерландов.