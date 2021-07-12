У Молдові порахували 100% протоколів: впевнено перемогла партія Санду

Після опрацювання 100% протоколів ЦВК Молдови повідомила про впевнену перемогу на дострокових виборах партії "Дія і Солідарність" (PAS) Маї Санду з результатом 52,8% голосів виборців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані ЦВК Молдови.

На другому місці - блок Партії соціалістів і Партії комуністів (ПСРМ-ПКРМ) з підтримкою 27,17% голосів.

Третє місце отримала партія "Шор", за яку проголосували 5,74% виборців.

Решта політичних сил та блоків не змогли подолати виборчий бар’єр.

За підрахунком молдовських ЗМІ, у новому складі парламенту партія "Дія і солідарність" (PAS) може отримати 62-63 місця, блок комуністів і соціалістів - 32, а партія "Шор" - 6 місць.

У Молдові проголосували 1 467 205 виборців, за кордоном - 211 830.

Раніше лідер Партії соціалістів Молдови (ПСРМ) Ігор Додон своєрідно привітав партію "Дія і солідарність" (PAS) і президентку Маю Санду з перемогою на парламентських виборах.

Президент України Володимир Зеленський привітав Маю Санду із перемогою її партії на парламентських виборах.

Про вибори у Молдові та їх значення для України – читайте у статті "Монобільшість без Зеленського: що змінять для України вибори у Молдові".