В Молдове посчитали 100% протоколов: уверенно победила партия Санду

После обработки 100% протоколов ЦИК Молдовы сообщил об уверенной победе на досрочных выборах партии "Действие и Солидарность" (PAS) Майи Санду с результатом 52,8% голосов избирателей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные ЦИК Молдовы.

На втором месте - блок Партии социалистов и Партии коммунистов (ПСРМ-ПКРМ) с поддержкой 27,17% голосов.

Третье место получила партия "Шор", за которую проголосовали 5,74% избирателей.

Остальные политические силы и блоки не смогли преодолеть избирательный барьер.

По подсчетам молдавских СМИ, в новом составе парламента партия "Действие и солидарность" (PAS) может получить 62-63 места, блок коммунистов и социалистов - 32, а партия "Шор" - 6 мест.

В Молдове проголосовали 1467205 избирателей, за рубежом - 211 830.

Ранее лидер Партии социалистов Молдовы (ПСРМ) Игорь Додон своеобразно поздравил партию "Действие и солидарность" (PAS) и президента Маю Санду с победой на парламентских выборах.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Санду с победой ее партии на парламентских выборах.

О выборах в Молдове и их значении для Украины - читайте в статье: "Монобольшинство без Зеленского: что изменят для Украины выборы в Молдове".