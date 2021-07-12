Частину України накриють грози, на решті території буде спека

13 липня в Україні очікується спекотна і нестійка погода, місцями дощі, грози і поривчастий вітер.

Джерело: Укргідрометцентр, "Інтерфакс-Україна"

Дослівно Укргідрометцентр: "13 липня вночі на півдні країни, у Житомирській, Київській, Вінницькій та Черкаській областях, вдень на Правобережжі місцями короткочасні дощі, грози, подекуди пориви 15-20 м/с; на решті території без опадів".

Деталі: Вночі у вівторок +15-20°, на узбережжі морів до +24°; вдень +28-33°, у Вінницькій та Хмельницькій областях місцями +25-27°; у Карпатах вночі +8-13°, вдень +18-23°. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

У Києві у вівторок місцями короткочасний дощ, гроза, температура вночі +18-20°, удень +30-32°.



За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 13 липня найвища температура вдень (+34,1°) була в 1936 році, найнижча вночі (+8,2°) у 1904 році.



14 липня в Україні без опадів, вночі +15-20°, удень +30-35°. Вітер південно-східний та східний, 3-8 м/с.

У Києві в середу без опадів, вночі +18-20°, удень +32-34°. Вітер південно-східний та східний, 3-8 м/с.