Часть Украины накроют грозы, на остальной территории будет жара

13 июля в Украине ожидается жаркая и неустойчивая погода, местами дожди, грозы и порывистый ветер.

Источник: Укргидрометцентр, "Интерфакс-Украина"

Дословно Укргидрометцентр: "13 июля ночью на юге страны, в Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областях, днем ​​на Правобережье местами кратковременные дожди, грозы, местами порывы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков".

Детали: Ночью во вторник +15-20°, на побережье морей до +24°; днем +28-33°, в Винницкой и Хмельницкой областях местами +25-27°; в Карпатах ночью +8-13°, днем ​​+18-23°. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве во вторник местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью +18-20°, днем ​+​30-32°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 13 июля самая высокая температура днем ​​(+34,1°) была в 1936 году, самая низкая ночью (+8,2°) в 1904 году.

14 июля в Украине без осадков, ночью +15-20°, днем ​+​30-35°. Ветер юго-восточный и восточный, 3-8 м/с.

В Киеве в среду без осадков, ночью +18-20°, днем ​​32-34°. Ветер юго-восточный и восточный, 3-8 м/с.