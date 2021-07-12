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Детективи спіймали колишнього прокурора, який ховався від в'язниці 

Понеділок, 12 липня 2021, 17:38

Детективи затримали колишнього прокурора генпрокуратури Олександра Матюшка, якого засудили до 2 років позбавлення волі за пропозицію 10 тис. доларів хабаря в обмін на працевлаштування на керівну посаду в НАБУ. 

Джерело: пресслужба НАБУ

Деталі: Наразі Матюшко помістили у СІЗО. Вирішується питання щодо доставлення засудженого до виправної колонії.

На початку лютого 2021 року після набрання законної сили вироку експрокурора оголосили у розшук, бо він ухилявся від відбування покарання.

Чоловіка визнали винним у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 369 ККУ. НАБУ і САП затримали Матюшка 17 лютого 2016 року.

Він обіцяв членам конкурсної комісії НАБУ 10 тисяч доларів хабаря за призначення його на посаду керівника чи заступника керівника відділу детективів.

У квітні 2016 року справу скерували в суд, але за 3 роки Голосіївський райсуд Києва так і не ухвалив рішення.

Після створення ВАКС, справу передали за підсудністю, та почали розглядати з початку.

Через 10 місяців судді ВАКС визнали Матюшка винним і призначити покарання у вигляді двох років позбавлення волі.

Українська правда
Теми: НАБУ


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