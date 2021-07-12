Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Детективи спіймали колишнього прокурора, який ховався від в'язниці 

Понеділок, 12 липня 2021, 17:38
Детективи спіймали колишнього прокурора, який ховався від в'язниці 

Детективи затримали колишнього прокурора генпрокуратури Олександра Матюшка, якого засудили до 2 років позбавлення волі за пропозицію 10 тис. доларів хабаря в обмін на працевлаштування на керівну посаду в НАБУ. 

Джерело: пресслужба НАБУ

Деталі: Наразі Матюшко помістили у СІЗО. Вирішується питання щодо доставлення засудженого до виправної колонії.

На початку лютого 2021 року після набрання законної сили вироку експрокурора оголосили у розшук, бо він ухилявся від відбування покарання.

Чоловіка визнали винним у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 369 ККУ. НАБУ і САП затримали Матюшка 17 лютого 2016 року.

Він обіцяв членам конкурсної комісії НАБУ 10 тисяч доларів хабаря за призначення його на посаду керівника чи заступника керівника відділу детективів.

У квітні 2016 року справу скерували в суд, але за 3 роки Голосіївський райсуд Києва так і не ухвалив рішення.

Після створення ВАКС, справу передали за підсудністю, та почали розглядати з початку.

Через 10 місяців судді ВАКС визнали Матюшка винним і призначити покарання у вигляді двох років позбавлення волі.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: НАБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
НАБУ
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Як чиновники беруть хабарі і прикриваються портретами Бандери
Останні новини
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: