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Детективы поймали бывшего прокурора, который скрывался от тюрьмы

Понедельник, 12 июля 2021, 17:38

Детективы задержали бывшего прокурора Генпрокуратуры Александра Матюшка, которого приговорили к 2 годам лишения свободы за предложение 10 тыс. долларов взятки в обмен на трудоустройство на руководящую должность в НАБУ.

Источник: пресс-служба НАБУ

Детали: Сейчас Матюшко поместили в СИЗО. Решается вопрос о доставке осужденного в исправительную колонию.

В начале февраля 2021 года после вступления в законную силу приговора бывшего прокурора объявили в розыск, потому что он уклонялся от отбывания наказания.

Мужчину признали виновным в совершении преступления по ч.1 ст.369 УК. НАБУ и САП задержали Матюшко 17 февраля 2016 года.

Он обещал членам конкурсной комиссии НАБУ 10 тысяч долларов взятки за назначение его на должность руководителя или заместителя руководителя отдела детективов.

В апреле 2016 года дело направили в суд, но за 3 года Голосеевский райсуд Киева так и не принял решения.

После создания ВАКС, дело передали по подсудности, и начали рассматривать сначала.

Через 10 месяцев судьи ВАКС признали Матюшко виновным и назначить наказание в виде двух лет лишения свободы.

Темы: НАБУ
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